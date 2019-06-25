Тема:
Допинг-скандалы 7 минут назад
25 июня 201912:29
Четыре года за допинг: россияне Чернышов и Печенкин отстранены от биатлона
Российские биатлонисты Александр Чернышов и Александр Печенкин получили четыре года дисквалификации за нарушение антидопинговых правил. Ранее летом 2018 года спортсменам были предъявлены обвинения.
"Чернышов и Печенкин могли получить дисквалификацию на основании информации, поступившей в Международный союз биатлонистов из Всемирного антидопингового агентства, — приводит слова источника ТАСС. – Это произошло после проверки базы данных московской лаборатории".
Напомним, что тем же летом 2018 года под подозрение также попали олимпийские чемпионы Евгений Устюгов и Светлана Слепцова. По делам в их отношении окончательного решения еще нет.
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