Четыре года за допинг: россияне Чернышов и Печенкин отстранены от биатлона

Российские биатлонисты Александр Чернышов и Александр Печенкин получили четыре года дисквалификации за нарушение антидопинговых правил. Ранее летом 2018 года спортсменам были предъявлены обвинения.

"Чернышов и Печенкин могли получить дисквалификацию на основании информации, поступившей в Международный союз биатлонистов из Всемирного антидопингового агентства, — приводит слова источника ТАСС. – Это произошло после проверки базы данных московской лаборатории".

Напомним, что тем же летом 2018 года под подозрение также попали олимпийские чемпионы Евгений Устюгов и Светлана Слепцова. По делам в их отношении окончательного решения еще нет.