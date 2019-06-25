В Калуге стартует всероссийский проект "Движение без опасности"

Калужская область стала пилотным регионом в реализации всероссийского проекта "Движение без опасности". Напомним, программа направлена на обучение родителей правилам перевозки детей в автомобилях. По планам, за 3 года он должен охватить сотню городов в 85 субъектах страны.

Проект стартует на площадке областного перинатального центра в Калужской области. 28 июня здесь пройдет пресс-конференция при участии глав регионов, федеральных представителей МВД, Министерства здравоохранения, а также врачей и экспертов.

По информации Госавтоинспекции МВД России, только за прошлый год среди 167 тысяч ДТП почти в 20 тысячах случаях участниками аварий стали дети. В большинстве случаев в происшествиях виноваты взрослые, сообщает ГТРК "Калуга".