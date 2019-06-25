Возле Камчатки произошло землетрясение

У побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 6,6.

Толчки были зафиксированы в 12:05 по московскому времени. По данным Геологической службы США, эпицентр находился в 506 километрах к северо-востоку от Петропавловска-Камчатского. Очаг землетрясения залегал на глубине 33 километров, передает ТАСС.

Информации о пострадавших и разрушениях пока нет.