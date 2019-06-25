ЦСКА намерен заполучить Сантоса из "Васко да Гама"

Руководители московского ЦСКА проявляют интерес к атакующему полузащитнику бразильского клуба "Васко да Гама" Лукасу Сантосу. В столичном клубе давно рассматривают возможность приобретения игрока, но сейчас в ЦСКА готовы подтвердить это официальным предложением.

Об этом сообщает Чемпионат.Сom со ссылкой на Globo Esporte. Зимой 2019 года армейцы уже предпринимал попытку выкупить права на Сантоса, однако предложенные ими четыре миллиона евро не устроили боссов "Васко" и футболист остался в Бразилии.

Также "на карандаше" у представителей красно-синих находится еще один игрок "Васко да Гама" – 20-летний нападающий Маррони, который может обойтись россиянам в значительно меньшую сумму – 400 тысяч евро. Однако в приоритете у ЦСКА именно Сантос.