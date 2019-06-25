В Петербурге нет ни одного разрешенного для купания водоема. К такому выводу пришел Роспотребнадзор, проведя комплексную экспертизу воды. Об этом сообщает ГТРК "Санкт-Петербург".

Все любимые горожанами и туристами водные объекты — пляжи Курортного района, Разлив, Суздальские озера, Колонистский пруд — не прошли проверку. Пробы воды показали наличие кишечных инфекций и даже вируса гепатита А. Купание в такой воде опасно для здоровья, считают эксперты.

В Ленобласти нашлись безопасные места для купания. Например, озера во Всеволожском районе получили положительную оценку специалистов. Желающим окунуться в Финском заливе советуют уехать за чистой водой в Кингисеппский район.