"Уйдите к чертовой матери!": фельдшер отказалась помогать мужчине с инсультом

Под Уфой фельдшер спокойно вела переписку в телефоне, в то время как ее умоляли помочь потерявшему сознание мужчине. Добиться милости от женщины не удалось — пострадавшего забрала другая карета скорой помощи, сообщает ГТРК "Башкортостан".

Скандальный случай произошел вечером 24 июня в поселке Булгаково. Прохожему стало плохо на улице, очевидцы вызвали скорую, а потом заметили стоящий неподалеку реанимобиль, однако дождаться помощи от находившейся в салоне фельдшера им не удалось.

"Я не имею права помогать человеку. Я не врач, я фельдшер и просто сопровождала больного. Уйдите отсюда к чертовой матери!" — гнала прочь докучавшую ей женщину сотрудница медицинской бригады, то и дело пытаясь выбить телефон у нее из рук.

Из салона фельдшер так и не вышла, поскольку "это не ее район" и "у нее нет лекарств". В итоге больного с приступом инсульта доставили в медучреждение на другой карете скорой помощи.

В обстоятельствах инцидента сейчас разбирается главврач больницы.