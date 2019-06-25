Лавров: США пытаются не допустить нормализации отношений между Москвой и Тбилиси

Соединенные Штаты делают все, чтобы не допустить сближения России и Грузии. Это опасение высказал глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции, пишет агентство ТАСС. Аналитики подметили, что незадолго до провокации против российских парламентариев в Тбилиси появился глава фонда имени Джо Байдена, который призывал не увлекаться развитием отношений с Москвой, добавил дипломат.

В Грузии уже несколько дней бушуют уличные беспорядки. Протестующие требуют отставки ряда чиновников. Ради безопасности россиян Кремль решил прекратить авиасообщение с Республикой. Снижение турпотока из РФ может стоить Тбилиси 750 миллионов долларов.