На Урале раскопали ритуальный комплекс бронзового века

Уникальная находка на Урале, которую уже сравнивают со знаменитым Стоунхенджем: археологическая экспедиция Челябинского госуниверситета во время раскопок могильника "Степное 25" в Пластовском районе Челябинской области обнаружила мегалитический ритуальный комплекс.

Как сообщается на сайте ЧелГУ, он использовался в бронзовом веке жившими тут людьми для совершения обрядов.

Комплекс состоял из небольшого кургана и четырех менгиров (грубо обработанных каменных глыб, у которых вертикальные размеры заметно превышают горизонтальные).

Под ними были обнаружены жертвоприношения коровы, теленка, лошади, а также мелкого рогатого скота.

Кроме того, при раскопках нашли признаки "трупосожжения", а также остатки украшений, каменных орудий и керамики различных археологических культур.

Расположение объектов позволяет судить о том, что они имели явный астрономический смысл, отмечается в сообщении.

Осенью уникальные экспонаты с раскопок могильника можно будет увидеть в музее археологии и этнографии ЧелГУ.