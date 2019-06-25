Европейские игры. Россияне Хорошева и Григорьян выиграли бронзу в стрельбе

В Минске стартовал очередной соревновательный день на вторых Европейских играх. Копилка сборной России пополнилась бронзовой медалью, которую завоевали Полина Хорошева и Кирилл Григорьян в стрельбе из винтовки.

Третье место досталось россиянам в дисциплине из положения лежа с 50 метров. Опередили российскую пару только швейцарцы Нина Кристен и Ян Лохбихлер, ставшие победителями, и Франциска Пеер и Бернард Пикл из Австрии, завеовавшие серебряные медали.

Таким образом, Россия продолжает удерживать лидерство в медальном зачете, имея в своем активе 49 медалей: 22 золотых, 12 серебряных и 15 бронзовых.