Кремль: никто не собирается запрещать гражданам РФ ездить в Грузию

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что россиянам не будут запрещать поездки в Грузию. Принятые меры для сокращения туристического потока связаны с необходимостью обеспечения безопасности россиян.

По словам Дмитрия Пескова, невозможно говорить о том, что люди полностью перестанут ездить в Грузию, также невозможно запретить туда ездить. "Никто этого не собирается делать. Можно только гражданам рекомендовать обратить внимание на те угрозы их личной безопасности, которые в это время в Грузии могут возникать", — отметил пресс-секретарь.

Дмитрий Песков прокомментировал намерения грузинских авиакомпаний предложить россиянам шаттлы из транзитных аэропортов соседних стран для их доставки в республику. По словам пресс-секретаря, можно принять меры по сокращению туристического потока, чтобы обеспечить безопасность россиян, сообщает "Интерфакс".

Владимир Путин 21 июня подписал указ, согласно которому российским авиакомпаниям временно запрещаются перевозки россиян с территории России на территорию Грузии. Также правительству поручено принять меры по возвращению россиян в РФ, временно находящихся в Грузии, а также их багажа.

Ограничительные меры связаны с антироссийскими протестами в Грузии. Они начались 20 июня после того, как депутат Сергей Гаврилов во время сессии Межпарламентской ассамблеи православия расположился в кресле спикера грузинского парламента.