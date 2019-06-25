Falcon Heavy везет на орбиту атомные часы и прах ученых
Американская сверхтяжелая ракета Falcon Heavy успешно стартовала с космодрома на мысе Канаверал.
Запуск был перенесен на три часа для дополнительной проверки бортовых систем. Основатель SpaceX Илон Маск назвал этот запуск самым сложным за всю историю компании. Ракете предстоит доставить 24 спутника сразу на три разные орбиты, сообщает "Интерфакс".
Falcon Heavy везет атомные часы, которые помогут осуществлять наведение космических аппаратов на далекие объекты Солнечной системы, а также капсулы с прахом 152 ученых и сотрудников NASA.
Кроме того, один из спутников проедет испытания двигателя с использованием нитрата гидроксиламина, который улучшит производительность ракетных двигателей. Также будет протестирован спутник Lightsail 2, который оснащен парусом, позволяющим аппарату перемещаться без использования обычного топлива.
Это уже третий запуск ракеты-носителя Falcon Heavy. Первый состоялся в феврале 2018 года, второй — в апреле 2019 года.
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
Россия возвращается в ПАСЕ
- "Роскосмос": при посадке "Союза" все системы отработали штатно
- В Москве задержали грабителя, травившего прохожих газировкой
- Каспийская флотилия поднята по тревоге
- Глава Ингушетии Евкуров подает в отставку
Самое читаемое
-
Стало известно, чем закончилась история с запиской, за которую стыдно Путину
- Грузинские футболисты устроили антироссийский демарш
- Ультраполярное вторжение: в Москву придет дождливая осень
- Американка российского происхождения и ее дети найдены убитыми в Нью-Йорке
- Рассекречены уникальные материалы о штурме Брестской крепости
Телеканал "Россия"
-
"Привет, Андрей!": Алибасов расцеловал Малахова и поинтересовался, кто он
- Ради спасения матери девушка готова продать свою почку
- Вышел трейлер романтического фильма "Серебряные коньки"
- Судьба Анжелики Агурбаш. "Я развелась, чтобы не быть рабыней"
Вести.Экономика
-
Большая ошибка Запада на Ближнем Востоке
- Топ-5 лучших олимпийских городов
- США применили новые санкции против властей Ирана
- Котировки золота обновили максимум с 2013 года
- Прогноз: хотя бы нефть напомнит G20 о судьбе основателя WikiLeaks
Вести.Hi-tech
-
Что интернет делает с мозгом: учёные обобщили десятки исследований
- Huawei представила мощный процессор для доступных смартфонов
- Bitcoin опять стоит $10 000. Почему?
- Honor и Huawei, которым достанется новый Android: список
- Vivo обещает зарядить смартфон за 13 минут
Авто.Вести.Ru
-
Тест новой Lada Granta Cross и ответы на вопросы (+видео)
- Правительство не намерено более замораживать цены на бензин
- Cadillac обнародовал российские цены на большой седан CT6
- В Москве взорвался еще один автомобиль - теперь уже на МКАД (видео)
- "Заряженное" кросс-купе Audi SQ8 получило мотор как у Bentley Bentayga
Недвижимость
-
Землю с мусором и травой могут изъять
- Поликлиникам присвоят звезды, как отелям
- Мужчина замуровал вход в квартиру, которую продали за долги
- Подводные камни: что прячется за большой скидкой на квартиру
- Роман Абрамович хочет купить самую дорогую виллу в Израиле
- Найдены самые дешевые съемные квартиры в Москве
Вести.Медицина
-
Худшие опасения по поводу донорских органов в Китае подтвердились
- Спорт после алкоголя: насколько это вредно для организма
- Плотоядная бактерия поражает людей на пляжах
- В России отзывают еще один препарат от кашля
- Йогурт снижает риск рака кишечника у мужчин
Вести в 20.00Показать все новости
Вести-Москва
-
В жилище грабителя с газировкой найдены пакеты с белым порошком
- В столице наградили лучших участников исторической акции "Диктант Победы"
- Ростуризм рассказал, что делать с "невозвратными" билетами в Грузию
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
Самые красивые женщины мира и героини мультфильмов, на них похожие
- Как менялись "Том и Джерри" сквозь десятилетия
- Принцессы Дисней оказались в нашей реальности
- Девушка из Польши доказала, что может стать кем угодно
- 10 лучших мультфильмов по легендам
Gmbox. Смысл в играх
-
На Kickstarter пожертвовали на игры более $1 млрд
- 10 игр, которые современные геймеры просто не поймут
- 10 подтверждённых фактов о PS5
- 10 мощнейших предметов, ломающих свои игры
- 10 самых печальных концовок в играх
Наука
-
МРТ на ходу: портативный аппарат поместится даже в машине скорой помощи
- Во власти бактерий: темперамент детей зависит от микроорганизмов
- Медики подтвердили связь между деменцией и нарушением сердечного ритма
- Почти как живая: новая рыба-робот получает энергию от синтетической крови
Фильм Про
-
Лучшие триллеры в истории
- "Мстители: Финал": кто пожертвует собой
- "Терминатор 6": что известно о фильме
- Лучшие сериалы про маньяков
- Лучшие сериалы. Что смотреть в этом году
- Любимые фильмы Стивена Кинга
Телеканал "Культура"
-
В Сочи подвели итоги юбилейный "Кинотавр"
- Жанна Бичевская принимает поздравления с юбилеем
- "Большой художник". Мир искусства лишился Франко Дзеффирелли
- 65 лет назад родился Сергей Курёхин
Москва 24
-
Синоптики рассказали, когда в Москве закончится осеннее ненастье
- Телеканал Москва 24 попал в "дьявольскую" квартиру, откуда изъяли детей
- Уснувшую пассажирку забыли на борту самолета
- Момент взрыва автомобиля на МКАД попал на видео
- Пес спас младенца, брошенного матерью в парке