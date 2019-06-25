Falcon Heavy везет на орбиту атомные часы и прах ученых

Американская сверхтяжелая ракета Falcon Heavy успешно стартовала с космодрома на мысе Канаверал.

Запуск был перенесен на три часа для дополнительной проверки бортовых систем. Основатель SpaceX Илон Маск назвал этот запуск самым сложным за всю историю компании. Ракете предстоит доставить 24 спутника сразу на три разные орбиты, сообщает "Интерфакс".

Falcon Heavy везет атомные часы, которые помогут осуществлять наведение космических аппаратов на далекие объекты Солнечной системы, а также капсулы с прахом 152 ученых и сотрудников NASA.

Кроме того, один из спутников проедет испытания двигателя с использованием нитрата гидроксиламина, который улучшит производительность ракетных двигателей. Также будет протестирован спутник Lightsail 2, который оснащен парусом, позволяющим аппарату перемещаться без использования обычного топлива.

Это уже третий запуск ракеты-носителя Falcon Heavy. Первый состоялся в феврале 2018 года, второй — в апреле 2019 года.