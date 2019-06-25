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25 июня 201915:26

Легко ли быть "ведьмой"? Елена Дробышева призналась, что ее спасла психология

В "Судьбе человека" актриса Елена Дробышева – дочь народных артистов Нины Дробышевой и Виталия Коняева - признается, что развод родителей стал для нее, тогда пятилетней девочки, большой травмой.

"Я стала затворницей, мне было сложно взаимодействовать с другими людьми", – рассказывает Елена. При этом мама-актриса, которую она видела редко из-за ее гастрольного графика, была для Елены "чудом, существом с другой планеты".

Чтобы быть ближе к ней и говорить на одном языке, она и пошла в театральный: сначала поступила на театроведческий факультет ГИТИСа, а затем ушла в Щукинское училище.

Впрочем, с психологическими проблемами в себе ей пришлось разбираться и уже во взрослом возрасте – после двух разводов.

Первым супругом стал влюбившийся в нее без памяти Дмитрий Липскеров , который учился на курс старше. Елена признается, что поначалу не была в него влюблена, но затем все-таки ответила на ухаживания, поскольку он казался интересным человеком.

Брак, однако, продлился всего 11 месяцев, а потом супруги разбежались в разные стороны, и, признается актриса, она была этому рада.

Второй раз устроить свою женскую судьбу Елена попыталась с актером Александром Козновым. Они поженились незадолго до рождения сына, но и этот союз дал бытовую трещину, упреки и скандалы в итоге закончились разводом.

Актриса признается, что в тот период мучительно искала ответы на вопросы, чтобы разобраться со своими проблемами. В итоге решила пойти к психологу, а затем и сама получила эту специальность.

Актриса признается, что это помогло ей освободиться от ненужных страданий и мыслей, она и по сей день продолжает повышать эту квалификацию, не бросая и профессию актрисы.

Сейчас телезрители канала "Россия 1" с волнением наблюдают за перипетиями в сериале "Ведьма", где Дробышева играет одну из главных ролей — деревенскую женщину-знахаря.

Как сама Елена отвечает на вопрос, легко ли ей далось перевоплотиться в "ведьму", и почему ее не сразу утвердили на эту роль? Винит ли она себя в том, что не сложились два предыдущих брака? Общается ли с бывшими мужьями, и как живет после развода с Козновым?

В "Судьбе человека с Борисом Корчевниковым" — актриса Елена Дробышева.

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