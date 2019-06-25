Обстрел бизнесмена в столичном дворе попал на видео

Преступление и наказание зафиксировала камера наблюдения в одном из московских дворов. Там преступники совершили вооруженное нападение на предпринимателя. На кадрах бизнесмен выходит из автомобиля и направляется к подъезду. В этот момент из припаркованной рядом машины выскакивают трое мужчин с пистолетами и открывают стрельбу по своей жертве.

Спустя всего пару минут нападавших скрутили полицейские, которые проезжали мимо. Пострадавший был госпитализирован.