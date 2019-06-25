Шойгу: российская оборонка развивается, несмотря на санкции

Отечественный оборонно-промышленный комплекс и продолжает развиваться вопреки западным санкциям, заявил глава военного ведомства Сергей Шойгу на открытии международного военно-технического форума "Армия-2019".

Министр обороны посетил выставку "Хмеймим", посвященную российской военной базе в Сирии. Там выставлены системы ПВО, которые защищают аэродром, боевая авиация, жилищно-бытовая инфраструктура и много другое. В частности, Сергей Шойгу осмотрел разведывательно-ударный вертолет Ка-52, новую модификацию тяжелой военной транспортной машины Ми-26Т2В и авиационную систему РЭБ.

Также министру показали зенитные ракетные комплексы С-400 и "Панцирь", штурмовики Су-25 и бомбардировщики Су-24, дроны "Элерон", "Форпорст" и "Орлан-10".

Напомним, форум "Армия-2019" стартовал в подмосковном парке "Патриот" 25 июня. По данным военных, в мероприятии принимают участие около полутора тысяч компаний, которые выставляют 27 тысяч образцов свое продукции.