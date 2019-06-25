Анюков назначен помощником Семака в "Зените"

Российский футболист Александр Анюков продолжит спортивную карьеру в роли одного из помощников главного тренера петербургского "Зенита" Сергея Семака. Анюков уже заключил контракт с сине-бело-голубыми сроком на один год.

При этом соглашение имеет опцию продления, сообщает официальный сайт "Зенита". Тренерская работа в клубе из Северной столицы станет для Анюкова первой в карьере. Ранее он на протяжении 14 лет выступал за "Зенит" в качестве футболиста.

Всего в активе Анюкова 417 матчей за петербуржцев, в которых он забил 13 голов и отдал 30 результативных передач. Он является единственным футболистом, завоевавшим пять чемпионских титулов в "Зените". Кроме того, он также выигрывал с клубом Кубок и Суперкубок УЕФА.