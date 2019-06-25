Ушла из жизни актриса Алла Покровская

В Москве на 82-м году жизни скончалась известная актриса театра и кино Алла Покровская. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе МХТ им. Чехова. Дата прощания и похорон пока не определена.

Алла Покровская родилась в 1937 года в Москве. в 1959 году окончила Школу-студию МХАТ (курс Виктора Станицына). 45 лет проработала в труппе московского театра "Современник". А в 2004 году перешла в труппу МХТ имени А. П. Чехова. В советском и российском кинематографе на счету актрисы более 30 работ. Также Алла Покровская вела активную педагогическую деятельность, была профессором Школы-студии МХАТ. Мужем Покровской был известный режиссер, актер и педагог Олег Ефремов.