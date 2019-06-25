Из-за сгоревшего лайнера SSJ-100 менеджмент "Аэрофлота" останется без премий

Гендиректор "Аэрофлота" Виталий Савельев, выступая сегодня в ходе годового общего собрания акционеров компании, впервые публично высказался о сгоревшем в Шереметьеве самолете Sukhoi Superjet 100.

"Пользуясь случаем, должен выразить свои искреннее соболезнования, от себя лично и от компании "Аэрофлот" по поводу трагедии, которая случилась 5 мая", — сообщил он.

По словам Савельева, сейчас МАК завершает расследование инцидента, и есть "много вопросов к нам, и у нас много вопросов".

"Поэтому мы вместе с производителями отечественной техники разбираемая в этой ситуации", — пояснил гендиректор компании.

Вместе с тем Савельев напомнил, что уровень безопасности полетов в "Аэрофлоте" все же соответствует самому высокому значению, в 2018 году авиакомпания перевыполнила норматив по этому параметру.

Однако катастрофа, произошедшая с самолетом Sukhoi Superjet 100, будет иметь последствия для менеджмента авиакомпании.

"В таких случаях менеджмент лишается каких-либо вознаграждений по итогам работы за год. Поэтому после случившегося, то есть второй квартал и далее, менеджмент никаких премий получать не будет", — указал Виталий Савельев, передает "Интерфакс".

Лайнер SSJ-100 вылетел из Москвы в Мурманск. Однако вскоре в самолет попала молния, что повлекло потерю автоматического управления и проблемы со связью. Экипаж принял решение вернуться в Шереметьево.

При посадке лайнер несколько раз ударился о взлетно-посадочную полосу, стойка шасси подломилась и пробила топливный бак, а затем начался пожар. Огонь мгновенно охватил заднюю часть самолета. Погиб 41 человек (всего на борту находились 78 человек).