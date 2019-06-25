Угроза жизни: о чем нужно помнить, садясь на гидроцикл
Спасатели и водная полиция проверяют прокаты гидроциклов на московских водохранилищах. Зачастую эти плавательные средства не ставят на учет, чтобы не проводить обязательное техобслуживание. В результате жизнь и здоровье отдыхающих оказываются под угрозой.
На берегу Оки работают следователи, в воде — водолазы. Здесь, катаясь на гидроцикле со своим отцом, чуть не погиб маленький мальчик. Ребенок получил серьезную травму головы.
"Ребенок доставлен в медицинское учреждение города Москвы, где ему оказывается медицинская помощь. Сотрудниками МЧС совместно с сотрудниками Следственного комитета проводится поиск гидроцикла", — рассказал следователь по особо важным делам Московского следственного отдела на воздушном и водном транспорте Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ Александр Шайгенов.
Все произошло на глазах у отдыхающих. Мальчику лет восемь, он был в жилете — это его и спасло. Слетев с гидроцикла, он сильно ударился о воду.
Как рассказывают очевидцы, гидроцикл врезался в препятствие — это, возможно, была мель либо поваленное дерево — примерно в 20-30 метрах от берега. Затем гидроцикл перевернулся и затонул.
Следователям придется выяснить немаловажный факт — было ли у отца разрешение на управление маломерным судном. Отсутствие такового — пожалуй, самое основное нарушение, которое фиксируют водная полиция и МЧС. Помимо алкогольного опьянения, конечно. Прежде чем сесть за руль водного мотоцикла, нужно целый месяц изучать теорию и практику.
- У него отсутствует холостой ход. То есть, как только вы нажмете кнопку "Старт", она зеленого цвета, он тут же куда-то пойдет.
Рулить гидроциклом не так просто, как кажется: техника становится неуправляемой при отключении газа, и у нее нет тормозов. При этом скорость в районе населенных пунктов не должна превышать 15 километров в час, а сам гидроцикл должен иметь бортовой номер.
С этим тоже проблема — регистрировать мотоциклы многие хозяева не хотят, а значит, никто не проверяет техническое состояние. Здесь чистая экономия: налог на этот вид транспорта гораздо больше, чем штраф, который могут выписать проверяющие.
"Транспортный налог, на мой взгляд, является практически запретительным. На гидроциклы свыше ста лошадиных сил он составляет 500 рублей за силу в год. Это ведет к тому, что люди предпочитают не ставить их на учет", — говорит преподаватель-инструктор учебного центра Иван Поляков.
Это — уже Пироговское водохранилище, прокат гидроциклов. Никаких документов не требуют — заплати две тысячи и катись на все четыре стороны по водной глади.
- Если я никогда раньше не каталась на гидроцикле, это нормально?
- Более-менее объясним, привыкнете, спокойно покатаетесь, а там уже сами.
Клиентов много. Вот мужчина решил прокатить свою маленькую внучку.
- Но я не рулил, я пассажиром был.
- Ребенок рулил?
Закончилось эта безрассудная водная прогулка, к счастью, без происшествий, но так происходит не всегда. Ведь гидроцикл — это не аттракцион, а полноценное транспортное средство. Нельзя не то что передавать управление детям — дошкольников даже возить на них запрещено.
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