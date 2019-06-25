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25 июня 201914:21

Путин согласился приехать на церемонию закрытия Европейских игр

Президент РФ Владимир Путин в ходе телефонного разговора со своим коллегой из Белоруссии Александром Лукашенко принял приглашение на церемонию закрытия вторых Европейских игр, которые проходят в Минске.

"Президенты кратко обсудили двустороннюю повестку дня, — говорится в сообщении, которое приводит ТАСС. – Александр Лукашенко пригласил своего коллегу принять участие в церемонии закрытия Европейских игр. Владимир Путин приглашение принял".

Напомним, что соревнование проходит в Минске с 21 по 30 июня. Именно в заключительный день месяца и состоится церемония закрытия. Сборная России на данный момент является лидером общекомандного медального зачета, имея в своем активе 49 медалей (22-12-15).

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