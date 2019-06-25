Новости Спорт

Все видео этой рубрики
25 июня 201914:47

Кудерметова выбыла с турнира в Истбурне, проиграв Бенчич

EPA

Российская теннисистка Вероника Кудерметова после успешного преодоления квалификационного этапа турнира в британском Истбурне не смогла развить свой успех. 22-летняя россиянка завершила борьбу в первом круге, потерпев поражение от швейцарки Белинды Бенчич.

Встреча завершилась по итогам двух сетов. Кудерметова проиграла имеющей 13 номер мирового рейтинга швейцарской теннисистке со счетом 6:3, 6:4. Продолжительность встречи составила 1 час 15 минут.

Россиянка покидает розыгрыш турнира. А вот Бенчич за путевку в следующий круг соревнования предстоит вновь сразится с представительницей России. На этот раз ее соперницей станет Екатерина Александрова, которая в своем матче обыграла австралийку Айлу Томлянович (6:2, 7:6).

Сейчас

15:15

Бывшего президента Армении опять отправили под стражу

14:40

Австрийский суд решил выдать Фирташа США

14:05

Ушла из жизни актриса Алла Покровская

12:50

Возле Камчатки произошло землетрясение

12:15

Московский суд приговорил польского шпиона к 14 годам тюрьмы

11:30

Чемпион-дзюдоист убит в Тольятти

10:09

В Москве задержали грабителя, травившего прохожих газировкой

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Грабитель с газировкой охотился на своих жертв на Хохловке и Чистых прудах

Грабитель с газировкой охотился на своих жертв на Хохловке и Чистых прудах

52 минуты назад
Австрийский суд решил выдать Фирташа США

Австрийский суд решил выдать Фирташа США

52 минуты назад
Прощание с Аллой Покровской пройдет в МХТ имени Чехова

Прощание с Аллой Покровской пройдет в МХТ имени Чехова

13 минут назад
Украинская делегация опротестовала полномочия России в ПАСЕ и покинула зал заседаний

Украинская делегация опротестовала полномочия России в ПАСЕ и покинула зал заседаний

3 часа назад
Учебный самолет с курсантами совершил жесткую посадку в Оренбуржье

Учебный самолет с курсантами совершил жесткую посадку в Оренбуржье

1 час назад
Танец под Газманова обернулся расследованием для украинских курсантов

Танец под Газманова обернулся расследованием для украинских курсантов

1 час назад
Топ-5 лучших олимпийских городов

Топ-5 лучших олимпийских городов

8 часов назад
Актеры МХАТа просят Путина вернуть Дорониной пост худрука

Актеры МХАТа просят Путина вернуть Дорониной пост худрука

3 часа назад
Легко ли быть "ведьмой"? Елена Дробышева призналась, что ее спасла психология

Легко ли быть "ведьмой"? Елена Дробышева призналась, что ее спасла психология

11 минут назад
На Урале раскопали ритуальный комплекс бронзового века

На Урале раскопали ритуальный комплекс бронзового века

2 часа назад
"Роскосмос": при посадке "Союза" все системы отработали штатно

"Роскосмос": при посадке "Союза" все системы отработали штатно

4 часа назад
Из-за сгоревшего лайнера SSJ-100 менеджмент "Аэрофлота" останется без премий

Из-за сгоревшего лайнера SSJ-100 менеджмент "Аэрофлота" останется без премий

17 минут назад
Нужна помощь: Кристину Гребенюк спасет хирургическая реконструкция черепа

Нужна помощь: Кристину Гребенюк спасет хирургическая реконструкция черепа

20.06.2019 08:35
Бывшего президента Армении опять отправили под стражу

Бывшего президента Армении опять отправили под стражу

17 минут назад
Сельскохозяйственный Версаль: памятники, пруды и замечательные люди Тимирязевки

Сельскохозяйственный Версаль: памятники, пруды и замечательные люди Тимирязевки

55 минут назад
Шойгу: российская оборонка развивается, несмотря на санкции

Шойгу: российская оборонка развивается, несмотря на санкции

1 час назад
Раздавивший пациентку онкодиспансера аппарат облучал людей нелегально 14 лет

Раздавивший пациентку онкодиспансера аппарат облучал людей нелегально 14 лет

1 час назад
Falcon Heavy везет на орбиту атомные часы и прах ученых

Falcon Heavy везет на орбиту атомные часы и прах ученых

1 час назад
Обстрел бизнесмена в столичном дворе попал на видео

Обстрел бизнесмена в столичном дворе попал на видео

1 час назад
Кофе поможет в борьбе с ожирением и диабетом

Кофе поможет в борьбе с ожирением и диабетом

1 час назад
Илон Маск предрекает очередную катастрофу для человечества

Илон Маск предрекает очередную катастрофу для человечества

2 часа назад
Что почем? Самый доступный дизель в России

Что почем? Самый доступный дизель в России

2 часа назад
Россияне набрали рекордное количество автокредитов

Россияне набрали рекордное количество автокредитов

2 часа назад
"Уйдите к чертовой матери!": фельдшер отказалась помогать мужчине с инсультом

"Уйдите к чертовой матери!": фельдшер отказалась помогать мужчине с инсультом

2 часа назад
Четыре года за допинг: россияне Чернышов и Печенкин отстранены от биатлона

Четыре года за допинг: россияне Чернышов и Печенкин отстранены от биатлона

3 часа назад
Московский суд приговорил польского шпиона к 14 годам тюрьмы

Московский суд приговорил польского шпиона к 14 годам тюрьмы

3 часа назад
В Арысе спасли пропавшего во время взрывов военнослужащего

В Арысе спасли пропавшего во время взрывов военнослужащего

3 часа назад
Работодателям понравится: учёные выяснили, чем хороша собака на работе

Работодателям понравится: учёные выяснили, чем хороша собака на работе

3 часа назад
"Это лишние люди": врачи выступили против родственников в реанимации

"Это лишние люди": врачи выступили против родственников в реанимации

3 часа назад
Cadillac обнародовал российские цены на большой седан CT6

Cadillac обнародовал российские цены на большой седан CT6

3 часа назад
Сибиряк отсудил 400 тысяч за выбитую коровой почку

Сибиряк отсудил 400 тысяч за выбитую коровой почку

3 часа назад
Mail.Ru избавит пользователей от необходимости помнить пароли

Mail.Ru избавит пользователей от необходимости помнить пароли

3 часа назад
Чемпион-дзюдоист убит в Тольятти

Чемпион-дзюдоист убит в Тольятти

4 часа назад
Кличко с семьей спасли с горящей яхты в Средиземном море

Кличко с семьей спасли с горящей яхты в Средиземном море

4 часа назад
Буйный москвич спрятался от полиции под поездом метро

Буйный москвич спрятался от полиции под поездом метро

4 часа назад
Дело о честности: в каких странах люди чаще возвращают потерянные кошельки

Дело о честности: в каких странах люди чаще возвращают потерянные кошельки

4 часа назад
Косаток не могут выпустить в море из-за шторма

Косаток не могут выпустить в море из-за шторма

5 часов назад
Противостояние Вашингтона и Тегерана: диалог с ножом у горла

Противостояние Вашингтона и Тегерана: диалог с ножом у горла

5 часов назад
Как бывшую кондитерскую фабрику в жилой квартал превратят

Как бывшую кондитерскую фабрику в жилой квартал превратят

5 часов назад
"Горе от ума": министр образования Хакасии перепутала Радищева с Грибоедовым

"Горе от ума": министр образования Хакасии перепутала Радищева с Грибоедовым

5 часов назад
В доме родителей сбежавшей с миллионами кассирши прошли обыски

В доме родителей сбежавшей с миллионами кассирши прошли обыски

6 часов назад
Кубок Америки. Уругвай обыграл Чили и вышел в плей-офф

Кубок Америки. Уругвай обыграл Чили и вышел в плей-офф

7 часов назад
Врачи: отравление Алибасова - "абсолютная липа"

Врачи: отравление Алибасова - "абсолютная липа"

11 часов назад
CHANEL от Захаровой за 80 тысяч

CHANEL от Захаровой за 80 тысяч

11 часов назад
МТС провел ребрендинг

МТС провел ребрендинг

12 часов назад
"Курск": стало известно, в каком виде фильм выйдет в российский прокат

"Курск": стало известно, в каком виде фильм выйдет в российский прокат

24.06.2019 14:10
Какими жуткими были бы реальные девушки, если бы выглядели как диснеевские принцессы

Какими жуткими были бы реальные девушки, если бы выглядели как диснеевские принцессы

24.06.2019 13:53
Помогите Сашеньке с пороком сердца

Помогите Сашеньке с пороком сердца

24.06.2019 12:55
Летние балетные сезоны: классика нон-стоп в самом центре столицы

Летние балетные сезоны: классика нон-стоп в самом центре столицы

19.06.2019 19:30