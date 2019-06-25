Кудерметова выбыла с турнира в Истбурне, проиграв Бенчич

Российская теннисистка Вероника Кудерметова после успешного преодоления квалификационного этапа турнира в британском Истбурне не смогла развить свой успех. 22-летняя россиянка завершила борьбу в первом круге, потерпев поражение от швейцарки Белинды Бенчич.

Встреча завершилась по итогам двух сетов. Кудерметова проиграла имеющей 13 номер мирового рейтинга швейцарской теннисистке со счетом 6:3, 6:4. Продолжительность встречи составила 1 час 15 минут.

Россиянка покидает розыгрыш турнира. А вот Бенчич за путевку в следующий круг соревнования предстоит вновь сразится с представительницей России. На этот раз ее соперницей станет Екатерина Александрова, которая в своем матче обыграла австралийку Айлу Томлянович (6:2, 7:6).