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25 июня 201915:24

Прощание с Аллой Покровской пройдет в МХТ имени Чехова

Global Look Press

Прощание с народной артисткой России Аллой Покровской, которая скончалась 25 июня на 82-м году жизни, пройдет в МХТ имени Чехова 27 июня в 11.00 мск, отпевание состоится в 13.00 мск в храме Софии Премудрости, а похороны – на Троекуровском кладбище.

Как передает "Интерфакс", об этом общественность проинформировали в пресс-службе театра, подчеркнув, что МХТ скорбит и выражает соболезнования сыну покойной, заслуженному артисту России Михаилу Ефремову, всем ее родным, близким и ученикам. "Мы все сегодня осиротели", — констатировали в Художественном театре.

Она родилась 18 сентября 1937 года в Москве в семье известного оперного режиссёра Бориса Покровского и (1912—2009) и режиссёра Центрального детского театра Анны Некрасовой (1913—2003).

Алла с детства мечтала стать актрисой, но родители были против. Поэтому она поступила на филологический факультет Московского педагогического института, но, проучившись всего один год, оставила учёбу. Начала заниматься в театральном кружке при московском Доме учителя. Благодаря этой подготовке, Алла смогла поступить в Школу-студию МХАТ на курс Виктора Станицына, который окончила в 1959 году.

После окончания учёбы была принята в труппу московского театра "Современник", в котором проработала 45 лет.

В 1979 году Алла Покровская начала педагогическую деятельность. Была профессором Школы-студии МХАТ. Преподавала на актёрском факультете Школы-студии и в её зарубежных филиалах (Летняя школа К. С. Станиславского в Кембридже, аспирантская программа совместно с Университетом Карнеги — Меллон в Питтсбурге).

В 2004 году была принята в труппу МХТ имени А. П. Чехова.

На счету актрисы более тридцати работ в советском и российском кинематографе, среди которые такие фильмы, как "Июльский дождь", "Выбор цели", "Следствие ведут знатоки. Ответный удар", "Кодовое название "Южный гром", "Охота на лис" и ряд других.

Была замужем за Олегом Ефремовым (1927 — 2000), известным отечественным театральным режиссёром, педагогом, народным артистом СССР.

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