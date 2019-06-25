Бывшего президента Армении опять отправили под стражу

Экс-президента Армении Роберта Качаряна вернули под стражу. Соответствующее решение вынес апелляционный суд страны. Дело бывшего главы государства отправляют на новое следствие, сообщает агентство ТАСС.

Напомним, Качаряна обвиняют в свержении государственного строя, организованное в 2008 году. Также его подозревают во взяточничестве.

В мае 2019 года экс-главу Армении выпустили из-под стражи. За него поручились бывший и нынешний президенты непризнанной Нагорно-Карабахской республики. Они же внесли за Роберта Качаряна залог в размере 2 тысяч долларов.

В марте 2008 года в Армении вспыхнули массовые протесты. В уличных стычках погибли 8 демонстрантов и один военный. Всего на больничных койках оказались свыше 200 человек.