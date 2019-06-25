Блинкова и Вихняцева вышли во второй круг квалификации Уимблдона

На Уимблдоне стартовали матчи первого круга квалификационного турнира. Сразу две россиянки сумели пробиться в следующий раунд. Анна Блинкова взяла верх над австралийкой Зои Хайвс со счетом 6:1, 7:4, а Наталья Вихлянцева оказалась сильнее представительницы Чехии Анастасии Зарыцкой – 4:6, 6:3, 6:1.

В следующем круге соперницей Блинковой станет итальянка Мартина Ди Джузеппе. Вихлянцевой же предстоит сразиться с Антонией Лоттнер из Германии.

Напомним, что основной турнир Уимблдона, проходящий в Лондоне, начнется 1 июля.