Кадыров об отставке Евкурова: это признак наличия духа и готовности служить Ингушетии

Отставку главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова прокомментировал руководитель Чечни Рамзан Кадыров. По его мнению, только волевой человек способен на принятие поворотных решений в своей судьбе.

"Это ни в коем случае не жест бессилия и отчаяния, а признак наличия духа и готовности верой и правдой служить Ингушетии и всей России", — написал Кадыров на своей страничке в соцсети "ВКонтакте".

Глава Чечни напомнил, что Евкуров возглавил Ингушетию в самое трудное время, и именно при нем в республике были решены сложнейшие задачи, построены предприятия, школы, больницы, дороги.

"Уверен, что Юнус-Бек Евкуров ещё многие десятилетия будет полезен Родине!" — подчеркнул Рамзан Кадыров.

Ранее Юнус-Бек Евкуров в обращении, показанном по ингушскому телевидению, объявил о своем решении досрочно уйти с поста руководителя республики (его полномочия по третьему сроку истекали только в 2023 году). Он призвал общественность Ингушетии набраться мужества и признать, что власть, общественные и религиозные силы в Ингушетии разобщены.

"Каждый из нас стоит перед выбором — личные интересы или интересы республики. И каждый поступает в соответствии со своим воспитанием, своими идеалами. Я свой выбор сделал", — подчеркнул Евкуров.