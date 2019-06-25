Песков не прокомментировал траты Мантурова, переадресовав вопрос в Минпромторг

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков перенаправил вопрос про командировочные расходы главы Минпромторга Дениса Мантурова в правительство, а также в само министерство.

На вопрос журналистов о возможном проживании главы Минпромторга в номере отеля, стоимость которого достигает почти 1,5 миллиона рублей в сутки, пресс-секретарь ответил, что переадресовывает это в Белый дом и непосредственно в министерство, поскольку "нужно узнать конкретную информацию о том, когда, как и что это было за мероприятие", сообщает РИА Новости.

"Мы не располагаем (информацией). Вы знаете, что это прерогатива, в данном случае, правительства", — прокомментировал Дмитрий Песков.

Во вторник, 25 июня, издание "Ведомости", ссылаясь на исследование Transparency International Russia, опубликовало статью о расходах российских чиновников на командировки. В публикации рассказывается, что Минпромторг в период с 2016 по 2017 годы потратил на проживание своих чиновников в зарубежных отелях как минимум 19,3 миллиона рублей.

В расследовании приводится пример, связанный с Денисом Мантуровым. Указано, что он провел сутки в президентском номере отеля The Peninsula Shanghai, стоимость которого достигает 1,388 миллиона рублей в сутки. Также указывается на аренду номера в 2017 году в президентском отеле в Мехико, сутки в котором стоят почти 479 тысяч рублей. В 2016 году Мантуров, по данным исследования, также провел две ночи в китайском отеле почти за 327 500 рублей.