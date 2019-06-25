Трамп насмешил иранцев, когда ввел санкции против уже умершего лидера

Американский президент Дональд Трамп заявил, что вводит санкции против главы Ирана Рухоллы Мусави Хомейни, чем насмешил жителей Исламской Республики. Дело в том, что сейчас страной руководит Али Хаменеи, а Хомейни умер в 1989 году, сообщает агентство "Интерфакс" со ссылкой на арабские СМИ.

Пользователи социальных сетей гадают, намеренно ошибся американский лидер или нет. Некоторые предполагают, что это маленькая месть Трампа Хаменеи, который ранее назвал главу Соединенных Штатов Рональдом, а не Дональдом.

Впрочем, хозяин Белого дома ошибается далеко не первый раз. Например, в апреле 2019 года он заявил, что его отец Фрэд Трамп родился в Германии, хотя тот уроженец Нью-Йорка.

Напомним, Дональд Трамп распорядился ввести новые санкции против Ирана и его руководства после того, как КСИР сбил американский дрон-разведчик в Персидском заливе.