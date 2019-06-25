"Совет Европы потерял наше доверие": Украина отзывает своего посла

После решения ПАСЕ о восстановлении полномочий российской делегации в этой организации Украина решила отозвать для консультаций своего посла при Совете Европы. Об этом сообщил глава украинского МИДа Павел Климкин.

"Совет Европы потерял наше доверие, восстановить его будет чрезвычайно сложно", — написал он в своем "Фейсбуке".

Климкин обрушился не только на ПАСЕ, которая, по его словам, "из лидера в деле защиты прав человека превратилась в простого менеджера", но и на председательствующую в СЕ Францию – участника нормандского формата.

"Разворачивать красную дорожку перед российскими депутатами без выполнения РФ выдвинутых условий — это, извините за мой французский, полный моветон", — негодует глава МИД Украины/

Он считает, что такое решение ПАСЕ "еще аукнется всей Европе" и называет его "компромиссом с совестью".

Согласно принятой в ночь на 25 июня резолюции ПАСЕ, Россия примет участие в июньской сессии ассамблеи. Документ поддержали 118 парламентариев, 62 проголосовали против, 10 воздержались, напоминает ТАСС.

После этого украинская делегация опротестовала полномочия РФ в ПАСЕ и покинула зал заседаний.

Российская делегация была лишена права голосовать, участвовать в наблюдательных миссиях и входить в состав руководящих органов ПАСЕ весной 2014-го из-за событий на Украине и воссоединения Крыма с Россией.

В 2015-м дважды рассматривался вопрос о восстановлении полномочий делегации РФ в ПАСЕ, однако санкции со стороны Европы только ужесточались.

В результате чего Россия отказалась работать в организации на таких условиях, а в 2016-2018 годах и вовсе не направляла заявку на подтверждение своих полномочий.