Кубок России по аквабайку-2019 стал рекордным по числу участников

В Тверской области завершился Кубок России по водно-моторному спорту в классе "аквабайк". Соревнования оказались самыми представительными за последние несколько лет: в них приняли участие 70 спортсменов. В основной программе состязаний победу одержал Арсений Матанцев.

Вторым стал Алексей Кривошеин из Санкт-Петербурга, впервые принявший участие в Кубке России. А вот главный фаворит соревнований Сергей Чемезов оказался лишь третьим.

"По техническим причинам я не смог выступать на своем аквабайке в первый день соревнований. Поэтому в финале для меня был важен не столько результат в турнирной таблице, сколько возможность показать свой максимум. И я доволен своим итоговым выступлением", – заявил бронзовый призер Кубка страны.

В кольцевых гонках в разных классах победителями стали Эдуард Саркисян, Николай Архипов, Олег Михеев, Роман Шатырин, Александр Кабатов. В слаломе лучше всех выступили Эдуард Саркисян и Николай Архипов.

Кроме того, впервые в истории российских соревнований состоялись показательные соревнования детей во фристайле. "Сегодня официальный детский зачет существует только в гоночных дисциплинах. Мы бы хотели, чтобы Министерство спорта признало этот класс соревнований как официальный. Это даст огромный толчок развитию дисциплины фристайл", –отметил главный тренер сборной России по фристайлу, а также главный организатор Кубка России по аквабайку Михаил Ершов.

В этом году в рамках Кубка России по аквабайку прошли единственные в мире официальные соревнования в международной дисциплине "гидрофлай" (флайбординг), которые проводились под эгидой Всемирного водно-моторного союза (UIM). Победу в турнире одержал Даниил Кондрушин, вторым стал Дмитрий Журавлев, а третьим – Сергей Филиппов.

"В своей фристайл-программе Сергей Филиппов сделал сложнейшие элементы – тройной бэкфлик (сальто) дропом, двойной супермен бэк, инфинити. Однако судьи ФВМСР, опираясь на международные правила UIM, не присвоили ему первое место, передвинув его на третью строчку. Этот прецедент является важным сигналом для нас, чтобы провести совместную работу для доработки правил судейства гидрофлая", – высказался председатель оргкомитета Кубка России по аквабайку Андрей Краснов.

Итоги Кубка России по аквабайку подвел губернатор Тверской области Игорь Руденя. "Большая честь для региона принимать Кубок России по аквабайку. С каждым годом все выше становится уровень организации и проведения соревнований. Развитие спорта – в числе приоритетов, обозначенных президентом страны Владимиром Путиным, это часть национального проекта", – отметил чиновник.

На Кубке России по аквабайку-2019 приняли участие спортсмены из Москвы, Санкт-Петербурга, Углича, Альметьевска, Владимира, Перми, Красноярска, Реутова, Брянска, Твери, Казани и других городов. Генеральный партнером соревнований выступил Marathon Group.