Арашукову нашли замену в Совете Федерации

Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов назначил Крыма Казанокова членом Совета Федерации от региона вместо арестованного Рауфа Арашукова.

Об этом Темрезов проинформировал общественность в своем аккаунте в Instagram​​​, выразив уверенность, что 56-летний Казаноков будет ответственно трудиться, как на ниве российского парламентаризма, так и над решением актуальных социально-экономических задач республики.

Ранее Казаноков уже представлял исполнительную власть региона в Совете Федерации с февраля под сентябрь 2016 года. После этого его сменил 32-летний Рауф Арашуков, ставший одним из самых молодых сенаторов.

Арашукова задержали прямо в зале заседаний Совета Федерации в конце января 2019 года по обвинению в убийстве двух человек, участии в банде и давлении на свидетеля. Затем он был арестован. Позднее верхняя палата парламента РФ лишила его статуса сенатора. Сам Арашуков категорически отвергает все обвинения в свой адрес.