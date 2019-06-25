Грузинский лари упал до рекордного исторического минимума

Национальный банк Грузии во вторник, 25 июня, установил официальный обменный курс грузинской национальной валюты. Он достиг минимальной отметки за всю историю существования грузинских денег, составив 2,82 лари за доллар.

Глава министерства экономики Грузии Натия Турнава не связывает столь внезапное падение национального курса валюты с ограничениями на авиасообщение со стороны России, сообщает РИА Новости.

В течение длительного времени лари колебался на уровне 2,68-2,70 за доллар. Несколько дней назад он стал падать и во вторник достиг уровня в 2,82. Банк Грузии устанавливает курс на основании торгов в системе Bloomberg.

По данным Нацбанка Грузии, национальная валюта никогда еще не достигала такой низкой отметки. Неизвестно, что послужило причиной столь резкого обесценивания лари, сообщает ТАСС.

Натия Турнава сообщила, что макроэкономические параметры стабильны. По ее словам, ничто не указывает на долгосрочное колебание, скорее всего речь идет о кратковременном. По славам главы министерства экономики Грузии, ограничения, связанные с туризмом, не могут пока повлиять на курс лари. "Мы работаем над нейтрализацией рынка", — отметила Турнава.

Ряд грузинских СМИ связывают падение лари со сложной ситуацией в экономике из-за проблем в туристическом секторе, сообщает "Интерфакс"

21 июля президент России Владимир Путин подписал указ, запрещающий российским авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки граждан из России в Грузию. Также не рекомендуется продавать путевки туристическим операторам и агентам.

Соответствующее решение было принято на фоне антироссийского настроения в Грузии, которое было вызвано приездом делегации российских депутатов для участия в Генассамблее Межпарламентской ассамблеи православия. Делегацию возглавлял депутат Сергей Гаврилов, который занял место спикера, тем самым возмутив грузинскую оппозицию.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что россиянам не будут запрещать поездки в Грузию, а принятые ограничительные меры связаны с необходимостью обеспечения безопасности россиян.