Владимир Зеленский получил свою первую президентскую зарплату

Свою первую зарплату президента Украины получил Владимир Зеленский. В мае ему с момента вступления в должность начислен должностной оклад в 12 тысяч 727 гривен. Это эквивалентно 483 долларам США. Из суммы оклада было удержано 94 доллара налогов. Налоги и обязательные сборы составили 2400 гривен. Зеленский официально вступил в должность президента 20 мая. Так что это его зарплата за 11 дней.

В администрации украинского президента подчеркнули, что вся зарплата была депонирована. То есть, передана на хранение. РИА Новости добавляет, что предшественник Владимира Зеленского – пятый президент Украины Петр Порошенко – заработал в 2018 году 270 тысяч 500 гривен. Это чуть более 9500 долларов США. Президент-миллионер перечислил эту сумму на благотворительность.

Впрочем, за 2018 год Порошенко и без президентской зарплаты увеличил свои доходы в 95 раз. Он задекларировал доходы за год в полтора триллиона гривен. В долларах это выглядит скромнее – почти 57 миллионов. Общее же состояние Порошенко оценивалось в 542 миллиона долларов. С этим показателем журнал "Фокус" пометил его в апреле 2018 года на 11 место списка самых богатых людей Украины.

Зеленский, между тем, чиновников своей администрации из нынешнего здания на Банковой улице в новый офис главы государства. Он располагается в Украинском доме на Европейской площади в Киеве.

А команда студии "Квартал 95" 29 июня покажет новое шоу с критикой нового президента Украины. Ранее пятилетний мальчик получил 50 тысяч гривен на шоу "Рассмеши комика" за шутку о Зеленском.