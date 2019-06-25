Пьяный форвард "Севильи" устроил смертельную аварию с молодоженами

Двадцатилетний мексиканский футболист Хоао Малек стал виновником смертельного ДТП, в котором погибли молодожены, сообщает W Radio. Камера наблюдения зафиксировала момент столкновения.

Video del momento del accidente que ocasionó el futbolista Joao Malek pic.twitter.com/BzXTfjb1x3 — Pedro (@Pedro52338147) June 24, 2019

Авария произошла 23 июня в Сапопане: воспитанник "Депортиво Гвадалахары", отыгравший минувший сезон за резервный состав испанской "Севильи", пьяным сел за руль своего Ford Mustang и не совладал с управлением. По пути он нагнал Chevrolet Aveo, снес его с дороги, после чего оба автомобиля врезались в дерево и столб на разделительной полосе.

Футболист отделался незначительными травмами, а вот находившиеся в Aveo мужчина и женщина от полученных травм скончались на месте. За день до гибели они обручились.

Мера пресечения нападеющему пока не избрана, не исключено, что ему не удастся остаться на свободе под залог, несмотря на обещание выплатить родственникам погибшим компенсацию.