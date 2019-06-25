Бой Поветкина в Саудовской Аравии отменен

Ранее анонсированный бой россиянина Александра Поветкина, который должен был состояться 12 июля в Саудовской Аравии, отменен. Об этом сообщил менеджер промоутерской компании "Мир Бокса" Вадим Корнилов.

"Шоу в Саудовской Аравии сорвалось, были нарушены договоренности. Сейчас рассматриваем другую дату боя в июле", – цитирует Корнилова РИА Новости.

Ранее стало известно, что Поветкин проведет поединок 12 июля в рамках вечера бокса в Джидде. Имя соперника российского боксера должны были объявить позже.