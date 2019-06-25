80 тысяч: полиция посчитала "прибыль" московского отравителя

Сотрудники московской полиции возбудили уголовное дело в отношении предполагаемого серийного отравителя, он подозревается в трех кражах на общую сумму 80 тысяч рублей.

Как передает ТАСС, об этом общественность проинформировала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

По ее словам, в ходе обыска дома у подозреваемого, 26-летнего безработного уроженца Кабардино-Балкарской республики Мурата Сабанова, найдены три пакетика с неизвестным порошкообразным веществом, их отправили на экспертизу.

Волк рассказала, что в полицию поступило сообщение о том, что на Хохловской площади в Москве неизвестный пытается похитить имущество у граждан, которые были в бессознательном состоянии. Прибывшим народом мужчина был задержан. Пострадавшие, когда пришли в себя, узнали в нем человека, который угостил их газированным напитком, после чего они потеряли сознание и лишились денег.

Источник в правоохранительных органах столицы сообщил агентству, что Сабанов находился в Москве с 2015 года. По предварительной информации, он подсыпал своим жертвам в неалкогольные напитки, предположительно, феназепам.