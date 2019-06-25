Арестованный экс-президент Армении сам пришел в СИЗО

Экс-президент Армении Роберт Кочарян прибыл в уголовно-исполнительное учреждение "Ереван-Центр", которое располагается в здании Службы национальной безопасности. Ранее он был арестован решением Апелляционного суда.

Перед тем, как автомобиль Кочаряна въехал на территорию СНБ, бывший глава Армении ненадолго вышел из машины, чтобы поприветствовать собравшихся у здания сторонников, обняться и попрощаться с сыном.

На вопрос журналистов о том, как Кочарян относится к решению Апелляционного суда, он ответил, что в этом случае "нет ни закона, ни законности", также ему есть много чего сказать, сообщает "Интерфакс".

Команда адвокатов сообщила, что решение об аресте будет обжаловано в Кассационном суде.

Ранее во вторник, 25 июня, Апелляционный суд принял решение об аресте экс-президента страны, который обвиняется в свержении конституционного строя. При этом сам Кочарян и его адвокаты не присутствовали на заседании.

Уголовное дело, возбужденное в отношении бывшего лидера Армении, связано с событиями 2008 года. Кочарян покидал пост президента и готовился передать полномочия Сержу Саргсяну, который одержал победу на выборах. Сторонники другого кандидата в президенты Левона Тер-Петросяна организовали акции протеста, в результате которых погибли 10 человек, более 250 получили ранения.