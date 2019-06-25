Российские дзюдоисты завоевали золото Европейских игр среди смешанных команд

На вторых Европейских играх, которые проходят в Минске, копилка сборной России пополнилась еще одной золотой медалью. Ее завоевали российские дзюдоисты в соревнованиях смешанных команд. Россияне в финале одолели португальцев со счетом 4:3.

Победные бои за сборную России провели Дарья Межецкая (весовая категория до 57 кг), Муса Могушков (до 73 кг) и Инал Тасоев (свыше 90 кг). А вот Алена Прокопенко (до 70 кг), Ксения Чибисова (свыше 70 кг) и Хусен Халмурзаев (до 90 кг) не смогли справиться с соперниками. Зато в дополнительной схватке Могушков принес России медаль высшей пробы.

Российская команда продолжает лидировать в общекомандном зачете Европейских игр. На ее счету 23 золотые, 12 серебряных и 15 бронзовых наград.