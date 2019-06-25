Саудовский спецназ захватил главаря исламистов

Войска специального назначения Саудовской Аравии захватили в Йемене так называемого эмира террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ) Абу Усаму аль-Мухаджира.

Как передает ТАСС, об этом мировую общественность проинформировал телеканал Al Arabiya, ссылаясь на соответствующее заявление представителя возглавляемой Эр-Риядом аравийской коалиции Турки аль-Малики.

Отмечается, что саудовский спецназ действовал вместе с йеменскими коллегами, а также несколькими боевиками, перешедшими на сторону коалиции. Где и при каких обстоятельствах был захвачен Абу Усама аль-Мухаджир, не сообщается.