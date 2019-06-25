"Аэрофлот" добавит шесть городов при полетах из Красноярска

Авиакомпания "Аэрофлот" откроет из Красноярска в 2020 году шесть новых направлений. Самолеты компании будут летать из столицы Красноярского края в Сочи, Иркутск, Норильск, Омск, Екатеринбург и в Игарку, сообщил глава "Аэрофлота" Виталий Савельев.

Рейсы будут выполнять самолеты Boeing 737 и Sukhoi Superjet 100, сообщает "Интерфакс". Самолеты будут базироваться и обслуживаться в Красноярске, аэропорт которого является для российской авиакомпании региональным хабом.

Создание региональных хабов – новая пятилетняя стратегия развития группы "Аэрофлот", представленная летом 2018 года.

Два хаба "Аэрофлота" будут построены в аэропортах Сочи и Красноярска, которые контролируются "Базовым элементом" Олега Дерипаски. Один хаб появится в Новосибирске, аэропорт которого входит в "Новапорт" Романа Троценко, еще один – в екатеринбургском Кольцове, входящем в "Аэропорты регионов".

Курс "Аэрофлота" на развитие региональных маршрутов позволит компании втрое, до 23 миллионов, увеличить пассажиропоток к 2023 году.

В мае 2019 года "Аэрофлот" на 12% увеличил перевозки пассажиров по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На внутренних линиях рост составил 9,7% (2,7 миллиона пассажиров), а на международных авиалиниях пассажиропоток вырос на 14,9% — до 2,3 миллиона человек.