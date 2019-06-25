"Смерть не выбирает по религиозному признаку": Московский патриархат отреагировал на "безбожников"

Московский патриархат призвал не рассматривать слова белгородского митрополита Иоанна о безбожии как официальное выражение позиции Церкви.

Митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн на вечере памяти годовщины начала Великой Отечественной войны заявил о том, что в первые месяцы войны более шестидесяти процентов молодых бойцов Красной армии были убиты потому, что были рождены в безбожное время. "Это была жертва, которая была принесена за безбожие", — отметил в своем выступлении митрополит Иоанн.

По мнению священнослужителя, войну выиграли крещеные люди, те, кто был призван для того, чтобы победить духовно. Видео выступления было опубликовано в Telegram-канале "Белгород №1".

Глава синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда прокомментировал слова белгородского митрополита. По его мнению, Иоанн имеет право, как и любой человек, на свою точку зрения. "Как у любого человека, эта точка зрения выражает его собственную позицию, его собственный взгляд. Не нужно рассматривать эти слова как какое-то официальное выражение позиции Церкви", — заявил Легойда в своем Telegram-канале. Также, по словам главы синодального отдела, в СМИ стали цитировать несколько фраз из более пространного выступления.

Легойда, в свою очередь, отметил, что победа в Великой Отечественной войне — великий подвиг нашего народа. По его словам, смерть не выбирала жертв по религиозному признаку. Также Легойда привел в качестве примера статистику, согласно которой по переписи 1937 года верующих в СССР было больше, чем атеистов.