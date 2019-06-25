Суд не отпустил Абызова под домашний арест

Мосгорсуд признал законным продление ареста до 25 июля бывшему министру РФ по делам Открытого правительства Михаилу Абызову, обвиняемому в организации преступного сообщества и особо крупном мошенничестве, передает "Интерфакс".

Тем самом, он согласился с вердиктом столичного Басманного суда от 23 мая, оставив без удовлетворения жалобу адвокатов Абызова на необоснованность меры пресечения в отношении их клиента.

Экс-министр, который был задержан 26 марта 2019 года, обвиняется в создании в 2011-2014 годах преступного сообщества и особо крупном мошенничестве. По мнению следователей, Абызов вместе с другими соучастниками обманом похитил более 4 миллиардов рублей у акционеров АО "Сибирская энергетическая компания" ("Сибэко") и АО "Региональные электрические сети" ("РЭС")", осуществляющих на территории Новосибирской области производство и передачу электроэнергии.

Эти деньги, по информации следствия, Абызов полностью вывел за пределы России и тем самым поставил под угрозу экономическую и энергетическую безопасность Новосибирской области и Алтайского края.