Новости Спорт

Все видео этой рубрики
25 июня 201919:46

Футболист "Локомотива" Фарфан досрочно покинул Кубок Америки из-за травмы

EPA

Полузащитник московского "Локомотива" Джефферсон Фарфан из-за полученного повреждения не смог закончить тренировку сборной Перу перед четвертьфинальным матчем Кубка Америки против команды Уругвая. Травма перуанца не позволит ему выступить в плей-офф турнира.

"В скором времени Джефф отправится в Москву в расположение "Локомотива" для проведения дополнительных исследований травмы. Она может оказаться серьезной", – приводит слова врача "железнодорожников" Никиты Карлицкого официальный сайт клуба.

По информации ряда источников, Фарфан из-за травмы может остаться без футбола на полгода.

Сейчас

19:35

Суд не отпустил Абызова под домашний арест

16:58

Арашукову нашли замену в Совете Федерации

16:31

Украина отзывает посла при Совете Европы

16:14

Чехи не нашли грязи в "Дружбе"

15:15

Бывшего президента Армении опять отправили под стражу

14:40

Австрийский суд решил выдать Фирташа США

14:05

Ушла из жизни актриса Алла Покровская

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

80 тысяч: полиция посчитала "прибыль" московского отравителя

80 тысяч: полиция посчитала "прибыль" московского отравителя

1 час назад
Арашукову нашли замену в Совете Федерации

Арашукову нашли замену в Совете Федерации

3 часа назад
"Совет Европы потерял наше доверие": Украина отзывает своего посла

"Совет Европы потерял наше доверие": Украина отзывает своего посла

3 часа назад
Трамп обиделся на Рухани и пригрозил Ирану уничтожением

Трамп обиделся на Рухани и пригрозил Ирану уничтожением

1 час назад
Грузинский лари упал до рекордного исторического минимума

Грузинский лари упал до рекордного исторического минимума

2 часа назад
Кадыров об отставке Евкурова: это признак наличия духа и готовности служить Ингушетии

Кадыров об отставке Евкурова: это признак наличия духа и готовности служить Ингушетии

3 часа назад
Топ-5 лучших олимпийских городов

Топ-5 лучших олимпийских городов

13 часов назад
Актеры МХАТа просят Путина вернуть Дорониной пост худрука

Актеры МХАТа просят Путина вернуть Дорониной пост худрука

7 часов назад
Легко ли быть "ведьмой"? Елена Дробышева призналась, что ее спасла психология

Легко ли быть "ведьмой"? Елена Дробышева призналась, что ее спасла психология

4 часа назад
Прощание с Аллой Покровской пройдет в МХТ имени Чехова

Прощание с Аллой Покровской пройдет в МХТ имени Чехова

4 часа назад
Австрийский суд решил выдать Фирташа США

Австрийский суд решил выдать Фирташа США

5 часов назад
Смерть "Джека Восьмеркина" могли ускорить лекарства из секретной лаборатории

Смерть "Джека Восьмеркина" могли ускорить лекарства из секретной лаборатории

2 часа назад
Топ-менеджеры "Аэрофлота" не получат премии из-за крушения SSJ100

Топ-менеджеры "Аэрофлота" не получат премии из-за крушения SSJ100

4 часа назад
Нужна помощь: Кристину Гребенюк спасет хирургическая реконструкция черепа

Нужна помощь: Кристину Гребенюк спасет хирургическая реконструкция черепа

20.06.2019 08:35
"Аэрофлот" добавит шесть городов при полетах из Красноярска

"Аэрофлот" добавит шесть городов при полетах из Красноярска

20 минут назад
"Смерть не выбирает по религиозному признаку": Московский патриархат отреагировал на "безбожников"

"Смерть не выбирает по религиозному признаку": Московский патриархат отреагировал на "безбожников"

22 минуты назад
Саудовский спецназ захватил главаря исламистов

Саудовский спецназ захватил главаря исламистов

1 час назад
Арестованный экс-президент Армении сам пришел в СИЗО

Арестованный экс-президент Армении сам пришел в СИЗО

1 час назад
Владимир Зеленский получил свою первую президентскую зарплату

Владимир Зеленский получил свою первую президентскую зарплату

2 часа назад
Впервые в истории. В Иерусалиме встретились главы советов безопасности США, Израиля и России

Впервые в истории. В Иерусалиме встретились главы советов безопасности США, Израиля и России

2 часа назад
Пьяный форвард "Севильи" устроил смертельную аварию с молодоженами

Пьяный форвард "Севильи" устроил смертельную аварию с молодоженами

2 часа назад
Кировский депутат ради эксперимента бросил в полицейских муляж гранаты

Кировский депутат ради эксперимента бросил в полицейских муляж гранаты

3 часа назад
Чехи не нашли грязи в "Дружбе"

Чехи не нашли грязи в "Дружбе"

3 часа назад
Песков не прокомментировал траты Мантурова, переадресовав вопрос в Минпромторг

Песков не прокомментировал траты Мантурова, переадресовав вопрос в Минпромторг

3 часа назад
Секреты кончились: новый Land Rover Defender "засветился" без камуфляжа

Секреты кончились: новый Land Rover Defender "засветился" без камуфляжа

3 часа назад
Не одно, так другое: препараты против холестерина вдвое увеличивают риск диабета

Не одно, так другое: препараты против холестерина вдвое увеличивают риск диабета

4 часа назад
Медведев повысил пособия на детей с 50 до 10 тысяч рублей

Медведев повысил пособия на детей с 50 до 10 тысяч рублей

4 часа назад
Бойцы Росгвардии попались на краже в сочинском супермаркете

Бойцы Росгвардии попались на краже в сочинском супермаркете

4 часа назад
Медсестра привязала ребенка к кровати в московской больнице

Медсестра привязала ребенка к кровати в московской больнице

4 часа назад
Сельскохозяйственный Версаль: памятники, пруды и замечательные люди Тимирязевки

Сельскохозяйственный Версаль: памятники, пруды и замечательные люди Тимирязевки

5 часов назад
Учебный самолет с курсантами совершил жесткую посадку в Оренбуржье

Учебный самолет с курсантами совершил жесткую посадку в Оренбуржье

5 часов назад
Шойгу: российская оборонка развивается, несмотря на санкции

Шойгу: российская оборонка развивается, несмотря на санкции

5 часов назад
Раздавивший пациентку онкодиспансера аппарат облучал людей нелегально 14 лет

Раздавивший пациентку онкодиспансера аппарат облучал людей нелегально 14 лет

6 часов назад
Falcon Heavy везет на орбиту атомные часы и прах ученых

Falcon Heavy везет на орбиту атомные часы и прах ученых

6 часов назад
Танец под Газманова обернулся расследованием для украинских курсантов

Танец под Газманова обернулся расследованием для украинских курсантов

6 часов назад
Обстрел бизнесмена в столичном дворе попал на видео

Обстрел бизнесмена в столичном дворе попал на видео

6 часов назад
Кофе поможет в борьбе с ожирением и диабетом

Кофе поможет в борьбе с ожирением и диабетом

6 часов назад
На Урале раскопали ритуальный комплекс бронзового века

На Урале раскопали ритуальный комплекс бронзового века

6 часов назад
Илон Маск предрекает очередную катастрофу для человечества

Илон Маск предрекает очередную катастрофу для человечества

6 часов назад
Что почем? Самый доступный дизель в России

Что почем? Самый доступный дизель в России

6 часов назад
Россияне набрали рекордное количество автокредитов

Россияне набрали рекордное количество автокредитов

7 часов назад
Работодателям понравится: учёные выяснили, чем хороша собака на работе

Работодателям понравится: учёные выяснили, чем хороша собака на работе

7 часов назад
"Это лишние люди": врачи выступили против родственников в реанимации

"Это лишние люди": врачи выступили против родственников в реанимации

8 часов назад
Cadillac обнародовал российские цены на большой седан CT6

Cadillac обнародовал российские цены на большой седан CT6

8 часов назад
Mail.Ru избавит пользователей от необходимости помнить пароли

Mail.Ru избавит пользователей от необходимости помнить пароли

8 часов назад
Чемпион-дзюдоист убит в Тольятти

Чемпион-дзюдоист убит в Тольятти

8 часов назад
Кличко с семьей спасли с горящей яхты в Средиземном море

Кличко с семьей спасли с горящей яхты в Средиземном море

8 часов назад
Дело о честности: в каких странах люди чаще возвращают потерянные кошельки

Дело о честности: в каких странах люди чаще возвращают потерянные кошельки

9 часов назад
Как бывшую кондитерскую фабрику в жилой квартал превратят

Как бывшую кондитерскую фабрику в жилой квартал превратят

10 часов назад
"Горе от ума": министр образования Хакасии перепутала Радищева с Грибоедовым

"Горе от ума": министр образования Хакасии перепутала Радищева с Грибоедовым

10 часов назад
Врачи: отравление Алибасова - "абсолютная липа"

Врачи: отравление Алибасова - "абсолютная липа"

15 часов назад
CHANEL от Захаровой за 80 тысяч

CHANEL от Захаровой за 80 тысяч

16 часов назад
Помогите Сашеньке с пороком сердца

Помогите Сашеньке с пороком сердца

24.06.2019 12:55
Летние балетные сезоны: классика нон-стоп в самом центре столицы

Летние балетные сезоны: классика нон-стоп в самом центре столицы

19.06.2019 19:30