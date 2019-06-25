Футболист "Локомотива" Фарфан досрочно покинул Кубок Америки из-за травмы

Полузащитник московского "Локомотива" Джефферсон Фарфан из-за полученного повреждения не смог закончить тренировку сборной Перу перед четвертьфинальным матчем Кубка Америки против команды Уругвая. Травма перуанца не позволит ему выступить в плей-офф турнира.

"В скором времени Джефф отправится в Москву в расположение "Локомотива" для проведения дополнительных исследований травмы. Она может оказаться серьезной", – приводит слова врача "железнодорожников" Никиты Карлицкого официальный сайт клуба.

По информации ряда источников, Фарфан из-за травмы может остаться без футбола на полгода.