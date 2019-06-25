Пожару в Терехове на западе Москвы присвоен повышенный номер сложности

На западе Москвы горит поселок Терехово. Природному пожару, который охватил один гектар, присвоен второй, повышенный номер сложности. Огнем охвачены трава, кустарники и деревья.

Очаг пожара находится у дома 98Б, сообщает ТАСС. Хотя Терехово находится в пойме Москва-реки, но до воды от него довольно далеко. Именно плохой доступ к воде затрудняет тушение пожара. На месте с пожаром борются пожарные и спасатели.

Поселок Терехово находится в Хорошеве-Мневниках. Это одна из немногих деревень. Которая сохранилась на столичной территории после расширения границ Москвы до МКАД в 1960 году.

На этой территории планировалось то строительство "Парка чудес" Зураба Церетели, то возведение нового парламентского комплекса. Сейчас в Мневниках идет строительство Северо-Западной хорды, поэтому движение по улице Нижние Мневники в этом районе затруднено. Здесь должна в 2023 году появиться станция метро "Терехово".