Скандалы и шантаж: украинцы "обиделись" на восстановление прав России в ПАСЕ
Российская делегация не будет участвовать в выборах генсека Совета Европы до полного подтверждения своих полномочий. Об этом сегодня заявил глава делегации Петр Толстой. Сегодня ночью большинством голосов ПАСЕ одобрила резолюцию, позволяющую России вернуться к работе. Теперь украинские представители пытаются оспорить права россиян с помощью законодательного спама, кулуарных скандалов и политического шантажа. Киев уже отозвал своего посла при Совете Европы.
Обиженные украинские делегаты, взбудораженные полным восстановлением прав России в ПАСЕ, старались во что бы то ни стало заблокировать утреннюю сессию — они кричали с места и перебивали председателя.
"Я не перебиваю, не перебиваю. Почему я вообще должен вам что-то предлагать? Это вы должны вынести вопрос на голосование", — говорит депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко.
"Я бы порекомендовала вам, госпожа председатель, поставить рядом с собой российских военных, которые ответственны за крушение "Боинга" на территории восточной Украины", — заявила депутат Верховной рады Мария Ионова.
"Мадам, это не относится к сегодняшней повестке", — отвечает Ионовой председатель ПАСЕ Лилиан Мори Паскье.
Они вновь попытались оспорить полномочия российской делегации, просили голосовать по этому вопросу в четверг, но обсуждение назначили на среду. Призвали всех несогласных покинуть зал, но вышли в итоге только они.
"Будет очень не хватать наших украинских коллег, которые так много сделали для возвращения России в ПАСЕ", — прокомментировал председатель Комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий.
Украинцы тщательно избегали встречи с россиянами, но в узких кулуарах это получалось не всегда.
"Вон там сидит русофоб. С ним обменялись парой реплик. Я говорю ему: "Видишь, лишил себя кабинета, места, убежал из зала, теперь сиди, работай на переставном стульчике", — поделился председатель Комитета Госдумы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников.
"Никакого взаимодействия нашей делегации с российской не будет. Многих я не знаю в лицо. Тех, кто проходит мимо меня, я игнорирую, потому что эти люди, с моей точки зрения, не заслуживают уважения и внимания", — отметил депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко
А вот коллеги из других стран россиян встречали объятиями, охотно подходили и жаловались, что устали от политического цирка в Ассамблее. За возвращение в полном составе голосовали делегации Азербайджана, Франции, Испании, Италии, Норвегии, Австрии, Словакии, Португалии, Сербии и Турции и Армении. Сторонники нашлись даже среди тех, кто обычно против России — в делегациях Польши, Великобритании, Швеции, Литвы, Латвии и Эстонии. Против в полном составе выступили только Грузия и Украина. Накануне, впервые в истории, ПАСЕ недовольные пытались применить так называемый законодательный спам, по примеру работы в Верховной раде, — завалили делегатов бесполезными, техническими поправками в надежде затянуть голосование и перенести его на другой день. Всего таких поправок было 226. Предлагали, например, заменить слова "совершенствование" на "ослабление", "отмечая" на "принимая во внимание".
В какой-то момент Тини Кокс, комментируя очередную техническую поправку, обратился к британскому депутату Иену Лиддел-Грейнджеру, который являлся инициатором многих таких изменений, и заявил, что он, наверное, даже не дочитал доклад до конца, так как придумывал поправки.
"Если бы мой коллега Иен Лиддел-Грейнджер уделил время прочтению документа вместо того, чтобы заниматься написанием поправок, он бы увидел, что цели организации прописаны в пунктах 1 и 3, а не в других, которые вы, похоже, просто не прочитали, потому что были заняты другими делами. Я призываю вас уважать Устав", — заявил в своем выступлении депутат ПАСЕ от Нидерландов Тини Кокс.
Выступления в поддержку России украинцы пытались сорвать.
"Уже пять лет Крым является одним из самых главных вопросов Совета Европы. Из этого примера можно многому научиться: можно увидеть, что такое демократия, референдум, как выглядит, когда люди голосуют свободно. Крымчане проголосовали на референдуме в 2014 году за возвращение в состав России, так как не хотели быть сожженными, как их соотечественники в Одессе", — сообщил депутат ПАСЕ от Сербии Александр Шешель.
В этот момент в зале кричит Гончаренко. Лилиан Мори Паскье делает замечание ему: "Я вам слова, кажется, не давала, господин Гончаренко".
В кулуарах украинские депутаты продолжали оскорблять россиян.
"Это глубоко провинциальная манера личных оскорблений. Она для нас неприемлема. В таком тоне и в таком формате мы общаться не можем", — прокомментировал глава делегации РФ в ПАСЕ, заместитель председателя Госдумы РФ Петр Толстой.
Украинская делегация после вчерашнего заседания жаловалась, что Владимир Зеленский их демарш проигнорировал. Президент Украины ответил в соцсетях, что уговаривал Макрона и Меркель не пускать Россию в ПАСЕ, но его не послушали. Поэтому он обвинил Европу в меркантильности.
"Главным аргументом в пользу возвращения (России в ПАСЕ) стала необходимость защиты прав человека и гражданина как высших демократических ценностей. Надеюсь, что в вопросе защиты демократических ценностей ни у кого не было мыслей о ценностях материальных", — написал на своей странице в Facebook Владимир Зеленский.
Уже сейчас российская делегация полностью восстановлена в своих правах. И даже больше — председатель комитета по международным делам Леонид Слуцкий выдвинут на пост заместителя председателя этой старейшей европейской организации. Голосование будет тайным, решение принимают простым большинством. Результаты объявят завтра утром.
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