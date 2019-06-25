Фирташа экстрадируют в США: американцам не нужны конкуренты

Верховный суд Австрии одобрил экстрадицию украинского олигарха Фирташа в США. Там его обвиняют в коррупции и обещают до 50 лет тюрьмы. Австрийское правосудие неоднократно склонялось то в одну то в другую сторону в вопросе доказательства вины предпринимателя и главное — наличии в деле политической подоплеки. И по одной из версий за сегодняшним решением венской фемиды может стоять американский финансовый магнат Сорос.

Как не старался Дмитрий Фирташ шутить и улыбаться в суде, нервы берут свое. То адвокат где-то потеряется, то журналистов перед ними слишком много. Жена Фирташа требует расчистить помещение. И специальные люди действительно расталкивают репортеров.

Сегодняшнее решение суда означает, что один из самых богатых людей Украины стал на шаг ближе к американской тюрьме. Сегодня Фирташу сказать ничего не дали, но что он думает по поводу своего ареста, он не раз говорил.

"По мне идет четкое политическое преследование. Одна из причин моих вещей, происходящих цепочкой, что я говорил, что нельзя нам подписывать Cоглашение об ассоциации [между Украиной и Европейским союзом] без присутствия России. Меня тогда обвиняли что я пророссийский, но по сути я говорил правду — ни к чему хорошему это не приведет. Украина не должна была выбирать или или. Я не говорил, что не надо вступать в Евросоюз, подписывая ассоциацию, я говорил — давайте сядем за стол, Украина, Россия и Европа — и подпишем документ, который будут устраивать всех и не будет никаких проблем", — пояснил Фирташ.

Он был арестован в Австрии в 2014 году по требованию Соединенных Штатов. Официально его обвинили во взятке должностным лицам Индии ради получения контракта на доступ к титановому месторождению.

В украинской прессе не раз высказывалось мнение, что дело не в титане, а в газе — Фирташ вставлял палки в колеса американским компаниям, которые надеялись взять контроль над газотранспортной системой.

"Фирташ, который имеет обширные интересы на газовом рынке Украины, в свое время, выступил категорически против этого, что и стало главной причиной его проблем с американцами. После победы Дональда Трампа, пошли слухи, что компании, интересы которых отстаивает Сорос, вряд ли получат поддержку в Вашингтоне по проекту с ГТС. Возвращение Фирташа в Украину еще более ухудшило бы перспективы реализации этой идеи. Поэтому, насколько мне известно, Сорос предпринял активные действия, чтобы склонить австрийцев к экстрадиции" – сообщалось в СМИ.

"Если Фирташ будет находится в американской тюрьме, то с ним не надо договариваться и, следовательно, американцы будут действовать так, чтобы этот олигарх не путался у них под ногами, чтобы они сами могли отдавать указания этим политикам и общественным деятелям, как и что нужно делать", — сообщил Михаил Погребинский, политолог.

Любопытно, что до сих пор никак не прокомментировала дело Фирташа Юлия Тимошенко, его давний оппонент. И с ней связана еще одна версия американских претензий к Фирташу. В 2014 году он не стал поддерживать Яценюка и Тимошенко, на которых ставил Запад, а устроил закрытую встречу Порошенко и Кличко в Вене — ее факт подтверждал Порошенко и именно после нее он и стал выдвигаться в президенты.

"Я никогда не отрицал короткую и бессмысленную встречу с Фирташем, но я категорически отрицаю любые договоренности — конфиденциальные или открытые с Фирташем", — объявил Порошенко.

Примечательно, что Фирташ задержан в Австрии несколько лет назад, но к решительным действиям австрийский суд перешел только сейчас — после скандальной смены власти в самой Австрии. В любом случае, последнее слово — за министром юстиции Австрии. Именно он должен принять окончательное решение об экстрадиции Фирташа в Соединенные Штаты.