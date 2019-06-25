Фирташа экстрадируют в США: американцам не нужны конкуренты
Верховный суд Австрии одобрил экстрадицию украинского олигарха Фирташа в США. Там его обвиняют в коррупции и обещают до 50 лет тюрьмы. Австрийское правосудие неоднократно склонялось то в одну то в другую сторону в вопросе доказательства вины предпринимателя и главное — наличии в деле политической подоплеки. И по одной из версий за сегодняшним решением венской фемиды может стоять американский финансовый магнат Сорос.
Как не старался Дмитрий Фирташ шутить и улыбаться в суде, нервы берут свое. То адвокат где-то потеряется, то журналистов перед ними слишком много. Жена Фирташа требует расчистить помещение. И специальные люди действительно расталкивают репортеров.
Сегодняшнее решение суда означает, что один из самых богатых людей Украины стал на шаг ближе к американской тюрьме. Сегодня Фирташу сказать ничего не дали, но что он думает по поводу своего ареста, он не раз говорил.
"По мне идет четкое политическое преследование. Одна из причин моих вещей, происходящих цепочкой, что я говорил, что нельзя нам подписывать Cоглашение об ассоциации [между Украиной и Европейским союзом] без присутствия России. Меня тогда обвиняли что я пророссийский, но по сути я говорил правду — ни к чему хорошему это не приведет. Украина не должна была выбирать или или. Я не говорил, что не надо вступать в Евросоюз, подписывая ассоциацию, я говорил — давайте сядем за стол, Украина, Россия и Европа — и подпишем документ, который будут устраивать всех и не будет никаких проблем", — пояснил Фирташ.
Он был арестован в Австрии в 2014 году по требованию Соединенных Штатов. Официально его обвинили во взятке должностным лицам Индии ради получения контракта на доступ к титановому месторождению.
В украинской прессе не раз высказывалось мнение, что дело не в титане, а в газе — Фирташ вставлял палки в колеса американским компаниям, которые надеялись взять контроль над газотранспортной системой.
"Фирташ, который имеет обширные интересы на газовом рынке Украины, в свое время, выступил категорически против этого, что и стало главной причиной его проблем с американцами. После победы Дональда Трампа, пошли слухи, что компании, интересы которых отстаивает Сорос, вряд ли получат поддержку в Вашингтоне по проекту с ГТС. Возвращение Фирташа в Украину еще более ухудшило бы перспективы реализации этой идеи. Поэтому, насколько мне известно, Сорос предпринял активные действия, чтобы склонить австрийцев к экстрадиции" – сообщалось в СМИ.
"Если Фирташ будет находится в американской тюрьме, то с ним не надо договариваться и, следовательно, американцы будут действовать так, чтобы этот олигарх не путался у них под ногами, чтобы они сами могли отдавать указания этим политикам и общественным деятелям, как и что нужно делать", — сообщил Михаил Погребинский, политолог.
Любопытно, что до сих пор никак не прокомментировала дело Фирташа Юлия Тимошенко, его давний оппонент. И с ней связана еще одна версия американских претензий к Фирташу. В 2014 году он не стал поддерживать Яценюка и Тимошенко, на которых ставил Запад, а устроил закрытую встречу Порошенко и Кличко в Вене — ее факт подтверждал Порошенко и именно после нее он и стал выдвигаться в президенты.
"Я никогда не отрицал короткую и бессмысленную встречу с Фирташем, но я категорически отрицаю любые договоренности — конфиденциальные или открытые с Фирташем", — объявил Порошенко.
Примечательно, что Фирташ задержан в Австрии несколько лет назад, но к решительным действиям австрийский суд перешел только сейчас — после скандальной смены власти в самой Австрии. В любом случае, последнее слово — за министром юстиции Австрии. Именно он должен принять окончательное решение об экстрадиции Фирташа в Соединенные Штаты.
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
Как действовал московский отравитель. Подробности
- Арашукову нашли замену в Совете Федерации
- Падение грузинского лари
- Украина в ярости из-за возвращения РФ в ПАСЕ
- Кадыров одобрил решение Евкурова
Самое читаемое
-
Врачи: отравление Алибасова - "абсолютная липа"
- Гафт рассказал, на кого никогда не напишет эпиграмму
- Бурейский оползень вошел в десятку крупнейших мировых катаклизмов
- В Питере пес спас новорожденную малышку. Видео
- Ядовитые черные вдовы пришли в Подмосковье убивать людей
Телеканал "Россия"
-
"Привет, Андрей!": Алибасов расцеловал Малахова и поинтересовался, кто он
- Ради спасения матери девушка готова продать свою почку
- Вышел трейлер романтического фильма "Серебряные коньки"
- Судьба Анжелики Агурбаш. "Я развелась, чтобы не быть рабыней"
Вести.Экономика
-
Большая ошибка Запада на Ближнем Востоке
- Топ-5 лучших олимпийских городов
- США применили новые санкции против властей Ирана
- Котировки золота обновили максимум с 2013 года
- Прогноз: хотя бы нефть напомнит G20 о судьбе основателя WikiLeaks
Вести.Hi-tech
-
Что интернет делает с мозгом: учёные обобщили десятки исследований
- Huawei представила мощный процессор для доступных смартфонов
- Bitcoin опять стоит $10 000. Почему?
- Honor и Huawei, которым достанется новый Android: список
- Vivo обещает зарядить смартфон за 13 минут
Авто.Вести.Ru
-
Тест новой Lada Granta Cross и ответы на вопросы (+видео)
- Что почем? Самый доступный дизель в России
- Секреты кончились: новый Land Rover Defender "спалился" без камуфляжа
- Правительство не намерено более замораживать цены на бензин
- Cadillac обнародовал российские цены на большой седан CT6
Недвижимость
-
Землю с мусором и травой могут изъять
- Поликлиникам присвоят звезды, как отелям
- Мужчина замуровал вход в квартиру, которую продали за долги
- Подводные камни: что прячется за большой скидкой на квартиру
- Роман Абрамович хочет купить самую дорогую виллу в Израиле
- Найдены самые дешевые съемные квартиры в Москве
Вести.Медицина
-
Болит живот? Хорошо, если это не 30-сантиметровый червь
- Бутерброды привели к вспышке листериоза и смерти людей
- Как снять зуд от укусов насекомых: 4 простых и эффективных домашних средства
- Женщины лучше помнят лица, а мужчины - маршруты
- Почему люди отказываются от секса и так ли он вообще нам нужен
Вести в 20.00Показать все новости
Вести-Москва
-
Грабитель с газировкой охотился на своих жертв на Хохловке и Чистых прудах
- Скандальный хостел на улице Писцовой закрыт и опечатан на три месяца
- Угроза жизни: о чем нужно помнить, садясь на гидроцикл
- За взлом системы электронного голосования в Москве обещают полтора миллиона
- Ушла из жизни актриса Алла Покровская
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
Самые красивые женщины мира и героини мультфильмов, на них похожие
- Как менялись "Том и Джерри" сквозь десятилетия
- Принцессы Дисней оказались в нашей реальности
- Девушка из Польши доказала, что может стать кем угодно
- 10 лучших мультфильмов по легендам
Gmbox. Смысл в играх
-
На Kickstarter пожертвовали на игры более $1 млрд
- 10 игр, которые современные геймеры просто не поймут
- 10 подтверждённых фактов о PS5
- 10 мощнейших предметов, ломающих свои игры
- 10 самых печальных концовок в играх
Наука
-
МРТ на ходу: портативный аппарат поместится даже в машине скорой помощи
- Во власти бактерий: темперамент детей зависит от микроорганизмов
- Медики подтвердили связь между деменцией и нарушением сердечного ритма
- Почти как живая: новая рыба-робот получает энергию от синтетической крови
Фильм Про
-
Лучшие триллеры в истории
- "Мстители: Финал": кто пожертвует собой
- "Терминатор 6": что известно о фильме
- Лучшие сериалы про маньяков
- Лучшие сериалы. Что смотреть в этом году
- Любимые фильмы Стивена Кинга
Телеканал "Культура"
-
Скончалась мать Михаила Ефремова, актриса Алла Покровская
- Больше чем любовь. Юрий Визбор и Ада Якушева
- Друзья и коллеги вспоминают Андрея Харитонова
- Об итогах Международного кинофестиваля "Зеркало"
Москва 24
-
Синоптики рассказали, когда в Москве закончится осеннее ненастье
- Телеканал Москва 24 попал в "дьявольскую" квартиру, откуда изъяли детей
- Уснувшую пассажирку забыли на борту самолета
- Момент взрыва автомобиля на МКАД попал на видео
- Пес спас младенца, брошенного матерью в парке