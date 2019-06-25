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25 июня 201921:05 Дмитрий Блинников

Послевкусие глотка газировки: в центре Москвы задержали вора-отравителя

Послевкусие глотка газировки: в центре Москвы задержали вора-отравителя

Московская полиция задержала "продавца" смертельно опасной газировки, жертвами которого могли стать более 20 молодых людей. Многие из тех, кто, едва познакомившись с чрезмерно общительным преступником, соглашались глотнуть напиток из его рук, впадали в кому, а очнувшись без денег и телефонов, уже не могли ничего вспомнить. Как результат — путаница в показаниях потерпевших. Одни говорят, что отравителей было двое, другие вообще не могут опознать того, кто их так угощал.

К Ярославу в кафе подсел молодой человек. Представился Муратом. Разговорились.

"Я оставил стакан свой с пивом посторожить этому парню. Прихожу в бар обратно, делаю глоток. И это последнее, что я помню", — рассказывает Ярослав.

Очнулся он на окраине Москвы без денег и с тяжелым отравлением. А Людмила Чижова — до сих пор в больнице. Почти месяц она провела в коме, на искусственной вентиляции легких.

"Очевидцы, о которых. Простите, я еще заикаюсь!" – сожалеет она.

Память возвращается медленно. Девушка вспоминает: вечером на Чистых прудах она гуляла с друзьями.

"В какой-то момент за нами увязался вот этот Мурат. Он предлагает всем: хотите, у меня есть фанта", — вспоминает Людмила Чижова.

В следующую минуту все четверо потеряли сознание.

- Просто лежат обездвиженные тела. Мы испугались, подошли и вызвали скорую. Такое ощущение, что люди действительно уже погибли!

Подозреваемого в отравлениях задержали. Это 26-летний Мурат Сабанов. Как предполагают, по вечерам на улице он предлагал отравленную газировку прохожим, а посетителям кафе что-то подсыпал в бокалы. Люди теряли сознание, а затем лишались сумок, телефонов, кошельков.

- Производили кражи. Вы отрицаете свою вину?

- Да.

- Сами психотропные вещества какие-нибудь употребляете?

- "Лирику" иногда ем!

- Для чего, с какой целью?

- Нравится, — отвечает задержанный Мурат Сабанов.

Мама задержанного уверяет, что ее сын никого не травил, а просто помогал прохожим, которые лежали на улице без сознания.

"Он говорил: "Мне жалко, все проходят мимо, а эти люди лежат. Я за нарзаном бегал для них, думал мне вознаграждение будет, что я подошел к ним", — рассказывает мать подозреваемого в отравлениях.

Но прохожие сфотографировали, как Мурат выворачивал карманы лежащих на земле людей. Рядом на земле стояла бутылка с неизвестным содержимым.

"Он собирал их телефоны и документы в сумку. Говорил, что он их знакомый. Вроде там было больше телефонов, чем было у этих ребят. Больше, чем три телефона", — подчеркивает очевидец происходившего Виктор Багаев.

Больше всего краж произошло на Чистых прудах и Хохловской площади — там обычно собирается много молодежи. Сабанова, как выяснилось, полицейские однажды уже задерживали, но отпустили под подписку о невыезде.

"В ходе обыска по месту его проживания обнаружены и изъяты три пакетика с неизвестным порошкообразным веществом, которые направлены на судебную химическую экспертизу", — пояснила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Предположили, что в газировку Сабанов подмешивал фенозепам. Но этот транквилизатор не оказывает такого сильного седативного действия. Вероятно, в арсенале задержанного были совсем иные препараты. Скоро станет понятно, какие именно.

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