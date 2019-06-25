Изуродованный Арысь восстанавливает весь Казахстан
Казахстанский город Арысь, где накануне вспыхнул склад с боеприпасами, весь сегодняшний день прочёсывали сапёры. Только на одной из улиц они нашли сразу десять неразорвавшихся снарядов. Повреждения в городе получили как минимум 80% зданий. В больницах остаются 70 пострадавших, погибли по уточнённым данным, двое. Движение составов через местную узловую станцию парализовано. На подъезде к ней застрял поезд Челябинск — Ташкент.
Разрушенные дома, искореженные автомобили, улицы, усыпанные осколками оконных стёкол — так сегодня выглядит город Арысь.
Среди руин полицейские обнаружили пожилого мужчину, который не смог выбраться самостоятельно.
Ночью, когда на территории воинской части, еще гремели отдельные взрывы, к пострадавшим уже прилетел президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
Глава государства лично оценил масштаб разрушений: "Город восстановим, все будет нормально. Я помогу, правительство поможет. Некоторые области готовы взять детей на лето".
Саперам теперь предстоит метр за метром прочесать весь город и территорию вокруг него. Снаряды разлетались на расстояние до 15 километров. Многие из них не разорвались.
Героем в Сети стал офицер, записавший прощальное видео для своих родителей: "Мама, папа, я вас люблю".
Этим военным оказался лейтенант Исатай Алибаев. В итоге он справился с нервами и активно участвовал в операции по спасению гражданских.
За считанные часы в общей сложности город покинули более 40 тысяч человек. Первыми спасали детей, сажали в машины и вывозили на безопасное расстояние. Фотографии и видео выкладывали в социальных сетях.
"В суматохе во время паники мы потеряли ребенка, долго искали и нашли. Радуемся, что все живы и здоровы, скоро, через 3-4 дня поедем домой", — рассказал Бегалы Толешов, житель Арыси.
Пункты временного размещения обустроили в школах ближайших населенных пунктах. Местные жители подвозят все самое необходимое: воду, лекарства и одежду.
"Помогаем, чем можем, ведь есть маленькие дети, им необходимы памперсы, смеси", — говорит Дана Сырлыбай, волонтер.
Уже сутки через Арысь не ходят поезда. Люди сидят в вагонах, на жаре. Для них организовали горячее питание.
На трагедию Арыси откликнулся весь Казахстан. По всей стране собирают гуманитарную помощь, сдают кровь, перечисляют дневной заработок. Восстановление города начнется сразу, как только закончатся работы по разминированию.
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