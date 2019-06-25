Неравный бой: в Подмосковье с риском для здоровья борются с геракловой травой

Подмосковье превратилось в поле битвы: дачники ведут затяжные бои с геракловой травой. Так еще называют борщевик. Густые заросли поглотили уже более 30 тысяч гектаров. Уничтожать опасные джунгли пытаются даже с воздуха с помощью беспилотников. Но сорняк на редкость живуч. В больницах уже десятки пострадавших от болезненных ожогов. Как уберечься от ядовитого захватчика?

Сильные ожоги Андрей получил после того, как вырубил заросли борщевика возле дачи.

"Очень сильный зуд, хочется чесаться постоянно. И боль, как при ожоге, как ошпаришь, когда пузыри уже вылезли", — рассказывает пострадавший Андрей Федотов.

На месте ожога раздувается огромный волдырь, который потом превращается в кровоточащую рану. И даже после заживления на коже остается глубокий рубец. Но больше всего страдают глаза. Ослепнуть можно буквально за 15 минут.

- Ядовитый сок продолжает внутри волдыря разъедать.

За нескошенный борщевик начали штрафовать дачников и владельцев больших участков земли. Но пока эту войну сорняк выигрывает.

Борщевик Сосновского захватывает все новые и новые территории с невероятной скоростью. Трудно поверить, но на этом месте буквально пару лет назад была обычная поляна, а сейчас здесь вырос целый лес борщевика. Некоторые растения достигают двух и даже трех метров. Гулять там в открытой одежде ни в коем случае нельзя.

Проблема в том, что опасность невидима. При контакте с борщевиком, в отличие от крапивы, человек не чувствует боли.

Срезаем борщевик. На сгибе сок выделяется. И на срезе тоже выступает сок.

Сок борщевика проникает в организм, меняя свойства клеток. А когда на пораженную кожу попадает свет, то начинается необратимая химическая реакция.

"Там содержатся фуранокумарины. Вот сок выделяется. Он проникает в ДНК и меняет чувствительность к ультрафиолету настолько, что солнечный свет вызывает ожоги!" – подчеркивает агроэколог Антон Гладилин.

Опаснее всего стебель растения, но сильно обжечься можно, прикоснувшись и к листьям, и к цветкам.

"Как-то надо было отмыть этот стеблекорень. Я его опустила в реку, и прямо такие масляные пятна расплывались кругами. Это те эфирные масла, в которых как раз эти фуранокумарины содержатся", — предупреждает об опасности биолог Марина Шайуина.

Если контакт с борщевиком все же произошел, нужно закрыть пораженный участок от солнца. И сразу — к врачу.

"Что надо сделать? Первое: промыть повторно проточной водой пораженные части. Далее надо обработать антисептическим раствором — декспантенолом, наложить стерильную повязку. Принять антигистаминный препарат", — дает рекомендации ведущий научный сотрудник научного отделения лечения острых отравлений НИИ Скорой помощи имени Н.В. Склифосовского Анастасия Симонова.

В Интернете — сотни советов, как лечиться от ожогов борщевика медом, кефиром и даже сырым картофелем. Но, по словам врачей, любые народные методы не просто бесполезны, а крайне опасны.