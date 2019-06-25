Европейские игры. Мужская сборная России выиграла золото в спортивной аэробике

Мужская сборная России по спортивной аэробике завоевала золотые медали в групповых соревнованиях на вторых Европейских играх, которые в эти дни проходят в Минске. Россияне набрали 22,250 балла. Вторыми стали болгарские спортсмены (22,186), третьими – представители Румынии (22,083).

В составе российской сборной победу одержали Тимур Кулаев, Петр Перминов, Илья Остапенко, Роман Семенов и Гарсеван Джаназян.

В медальном зачете Европейских игр на счету нашей команды уже 52 (24 золота, 12 серебра, 16 бронзы) награды.