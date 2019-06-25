Мельник завоевал серебро Европейских игр в прыжках на батуте

Россиянин Михаил Мельник принес сборной России очередную медаль Европейских игр, которые проходят в Минске. В соревнованиях по прыжкам на батуте он занял второе место. 27-летний спортсмен набрал 59,435 балла.

Золотую медаль завоевал представитель Белоруссии Владислав Гончаров. В его активе 60,045 балла. Бронзовая медаль досталась португальцу Диогу Ганшинью (58,660).

Ранее в соревнованиях у женщин россияне Яна Павлова и Ирина Кундиус заняли третье место в синхронных прыжках на батуте.