На юге Испании горит нефтеперерабатывающий завод

На юге Испании — мощный пожар на нефтеперерабатывающем заводе. По предварительным данным, никто не пострадал. Сотрудников удалось быстро эвакуировать. Жителей ближайших населенных пунктов просят закрыть двери и окна, чтобы дым не попал внутрь. Есть экологическая угроза.

Пожар начался 25 июня на химическом заводе в районе испанского муниципалитета Сан-Роке в Андалусии, сообщает телеканал "Россия 24". На место происшествия прибыли пожарные, гражданская гвардия и местная полиция. Люди, находившиеся в районе промышленной зоны, были эвакуированы.

Испанские телеканалы показывают видео, на котором над районом возгорания поднимается столб густого черного дыма.